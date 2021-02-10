الاحتلال يهدم بركه مياه زراعية شمال أريحا

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بركة لتجميع المياه الزراعية، قرية مرج نعجة شمال مدينة أريحا.



وأفاد رئيس مجلس قروي مرج نعجة، كايد مسعود، بأن جرافات الاحتلال، هدمت ودمرت بركة مياه في إحدى مزارع النخيل في منطقة "الخزوق" شمال القرية، مملوكة للمواطن صالح أبو هاشم، وتقدر سعتها بـ 1400 كوب، ويستفيد منها نحو 20 أسرة زراعية، مشيراً إلى أن عملية الهدم، تندرج في إطار سياسة التضييق على المواطنين والمزارعين الفلسطينيين في الأغوار، وضرب مصادر رزقهم.