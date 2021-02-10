مصرع شخصين في تحطم مروحية بالقرب من منتجع كورشفيل الفرنسي

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رام الله - دنيا الوطن

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون بجروح بليغة جراء تحطم مروحية بالقرب من منتجع كورشفيل الشتوي في جبال الألب الفرنسية.



ووفق وكالة (تاس) فقد قالت سلطات إقليم سافوا شرقي فرنسا: إنها تلقت بلاغا بتحطم المروحية عند الساعة 17:20 بالتوقيت المحلي، يوم أمس الثلاثاء.



وتحطمت المروحية في الجبال على ارتفاع 1900 متر، بالقرب من بحيرة روزيير. وتمكن فريق الإغاثة من الوصول إلى المكان بعد نحو 40 دقيقة من الحادث.



وتم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى، وتقدر حالة واحد منهم بالحرجة.