الاحتلال يعتقل 3 شبان من قباطية وكفر راعي جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من بلدتي قباطية وكفر راعي، واقتحمت عدة قرى وبلدات بمحافظة جنين.



وذكر مدير نادي الأسير، منتصر سمور، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين باسم محد طزازعة، ويوسف باسم عساف، بعد اقتحام قباطية ومداهمة منزلي ذويهما، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية، وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وفي كفر راعي، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر احمد ملحم بعد مداهمة منزل ذويه.



وفي سياق متصل، اقتحمت تلك القوات، قرى وبلدات يعبد، ومركة، والزبابدة، ومسلية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش.