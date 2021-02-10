بعد أسابيع من تلقيه لقاح (كورونا).. وفاة رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبدالهادي المجالي

رام الله - دنيا الوطنتوفي رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق، ومدير جهاز الأمن العام الأسبق، المهندس عبد الهادي المجالي، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بفيروس (كورونا).وبحسب قناة (رؤيا) فإنه في وقت سابق من أمس الثلاثاء، أكد مصدر مقرب من عائلة المجالي، على إصابة المسؤول السابق بعد تلقيه اللقاح بنحو 3 أسابيع، مشيراً إلى أنه لم يتلق الجرعة الثانية من اللقاح.وأضاف المصدر، أن شقيقي المجالي، رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام، وعبد الحي، كذلك أصيبا بالفيروس، مؤكداً أن حالتهما العامة جيدة، ويتبعان العزل المنزلي.يذكر، أن المجالي من مواليد عام 1934 في محافظة الكرك، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة بغداد عام 1957.تقلد الراحل عدة مناصب، منها: سفيراً في الولايات المتحدة الأمريكية، ومديراً للأمن العام، ووزيراً للأشغال العامة والإسكان، ورئيساً لمجلس النواب.