دولي

غانتس يُطالب الحكومة الإسرائيلية المقبلة بالعودة للمفاوضات مع الفلسطينيين

غانتس يُطالب الحكومة الإسرائيلية المقبلة بالعودة للمفاوضات مع الفلسطينيين
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس: إن العودة للمفاوضات مع الفلسطينيين، يجب أن تكون مهمة أساسية للحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وأكد غانتس، على أن وزارته ستستمر بحماية دولة إسرائيل على جميع الحدود، وفي جميع الأماكن، مع مواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية؛ لضمان توسيع اتفاقيات السلام مع الدول العربية، ولتعزيز أكبر قدر ممكن من جهود تشكيل اتفاق سياسي مع الفلسطينيين.

وأضاف: نريد توسيع إنجازاتنا، مثل الاعتراف بهضبة الجولان وأكثر من ذلك، وآمل بشدة وأعتقد أن هذه الإنجازات، ستستمر في التوسع خلال السنوات المقبلة.

وذكر غانتس، أنه يجب أن يفهم الفلسطينيون ذلك أيضًا، ولن تساعدهم محكمة الجنايات، حتى لو كانت في لاهاي الدولية.

وتابع: "الاستقرار والهدوء النسبي في مناطق الضفة الغربية، هما نتيجة لنشاط عملياتي مركز ومهني، يقوم به قادة وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي، وباعتباري شخصًا خدم هنا لسنوات عديدة كقائد لواء وقائد فرقة، أدرك جيدًا أن المنطقة، شهدت أيضًا أيامًا من الخوف".

أخبار ذات صلة

مصرع شخصين في تحطم مروحية بالقرب من منتجع كورشفيل الفرنسي

مصرع شخصين في تحطم مروحية بالقرب من منتجع كورشفيل الفرنسي

الاستخبارات الإسرائيلية: رحيل سليماني قلّص من قدرات إيران على مهاجمتنا

الاستخبارات الإسرائيلية: رحيل سليماني قلّص من قدرات إيران على مهاجمتنا

بعد انخفاض دام لأشهر.. عودة الارتفاع بأعداد إصابات ووفيات (كورونا) في إيطاليا

بعد انخفاض دام لأشهر.. عودة الارتفاع بأعداد إصابات ووفيات (كورونا) في إيطاليا

إسرائيل: المصادقة على إعادة فتح الحضانات والمدارس بشكل جزئي

إسرائيل: المصادقة على إعادة فتح الحضانات والمدارس بشكل جزئي

واشنطن: التصريحات عن عزم إيران امتلاك سلاح نووي إذا استمرت الضغوط عليها &#34;مثيرة للقلق&#34;

واشنطن: التصريحات عن عزم إيران امتلاك سلاح نووي إذا استمرت الضغوط عليها "مثيرة للقلق"

بيني غانتس: محكمة الجنايات لن تساعد الفلسطينيين في حل النزاع

بيني غانتس: محكمة الجنايات لن تساعد الفلسطينيين في حل النزاع

نتنياهو يُعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن الجولان

نتنياهو يُعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن الجولان

غثيان وتقيئ فيه دم.. مرض غامض يقتل 15 شخصا في تنزانيا

غثيان وتقيئ فيه دم.. مرض غامض يقتل 15 شخصا في تنزانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 3 شبان من قباطية وكفر راعي جنوب جنين

الاحتلال يعتقل 3 شبان من قباطية وكفر راعي جنوب جنين

العاروري: سننهي الانقسام الجغرافي والسياسي وسنبني رؤية مشتركة لمواجهة الاحتلال

العاروري: سننهي الانقسام الجغرافي والسياسي وسنبني رؤية مشتركة لمواجهة الاحتلال

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الثلاثاء

"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الثلاثاء

قيادي فلسطيني:فتح وحماس تلقتا إنذاراً إقليمياً ودولياً بعدم الاعتراف بهما حال فشلا بتنظيم الانتخابات

قيادي فلسطيني:فتح وحماس تلقتا إنذاراً إقليمياً ودولياً بعدم الاعتراف بهما حال فشلا بتنظيم الانتخابات

فتح: مخرجات حوار القاهرة تعبير عن الإرادة الوطنية الفلسطينية

فتح: مخرجات حوار القاهرة تعبير عن الإرادة الوطنية الفلسطينية

الجهاد الإسلامي: قررنا عدم المشاركة بانتخابات السلطة كونها &#34;انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو&#34;

الجهاد الإسلامي: قررنا عدم المشاركة بانتخابات السلطة كونها "انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو"

قلقيلية: إغلاق دائرة السير ليومين بسبب (كورونا)

قلقيلية: إغلاق دائرة السير ليومين بسبب (كورونا)

منوعات

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

شاهد: أخطاء ملحوظة في مسلسل &#34;عروس بيروت&#34; فما هي ؟

شاهد: أخطاء ملحوظة في مسلسل "عروس بيروت" فما هي ؟

شاهد: تصريحات جريئة لنوال الزغبي تكشف حقيقة فشل كليبها الجديد

شاهد: تصريحات جريئة لنوال الزغبي تكشف حقيقة فشل كليبها الجديد

هل طُرِد محمد رمضان من عزاء عزت العلايلي وتعرض للضرب ؟

هل طُرِد محمد رمضان من عزاء عزت العلايلي وتعرض للضرب ؟

شاهد: ديانا كرازون تثير الجدل حول حملها بطفلها الأول

شاهد: ديانا كرازون تثير الجدل حول حملها بطفلها الأول

شاهد: ماذا ردت فرح الهادي على متابِعَة أهانتها ؟

شاهد: ماذا ردت فرح الهادي على متابِعَة أهانتها ؟

رانيا يوسف تصعد أزمتها وتفاجئ نزار الفارس بإثبات يدينه

رانيا يوسف تصعد أزمتها وتفاجئ نزار الفارس بإثبات يدينه

عربي

السعودية: نريد الحضور كـ&#34;طرف أصيل&#34; في أي مفاوضات نووية مع إيران

السعودية: نريد الحضور كـ"طرف أصيل" في أي مفاوضات نووية مع إيران

البحرين تعلق إقامة الصلوات في المساجد

البحرين تعلق إقامة الصلوات في المساجد

مصر ترسل مساعدات غذائية إلى السودان بتوجيهات من السيسي

مصر ترسل مساعدات غذائية إلى السودان بتوجيهات من السيسي

لبنان: 60 وفاة و2879 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان: 60 وفاة و2879 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)