الاستخبارات الإسرائيلية: رحيل سليماني قلّص من قدرات إيران على مهاجمتنا

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: إن طهران لم تتمكن من إيجاد بديل لقائد "فيلق القدس" قاسم سليماني بعد اغتياله، مما قلص من قدرات إيران على مهاجمة إسرائيل.



ووفق صحيفة (رأي اليوم) فقد حذرت الاستخبارات الإسرائيلية من استغلال إيران "أذرعها" في الشرق الأوسط للإعداد لهجمات "ضد أهداف غربية" لتكون في موقع قوة في مواجهة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي. ولم تخفِ إسرائيل يوماً معارضتها للاتفاق المبرم في 2015 بين طهران والدول الكبرى، ودعمت حملة "الضغوط القصوى" التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على طهران، بعدما أعلن في 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وإعادة فرض عقوبات عليها.



وتعهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بإعادة بلاده إلى الاتفاق شرط عودة إيران المسبقة للالتزام بشروطه.



واعتبر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أن العودة للاتفاق النووي ستكون "أمراً سيئاً"، معلناً أن بلاده تعمل على إعداد "خطط جديدة" للتصدي لإيران.