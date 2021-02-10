الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أسيرين محررين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وأفاد الناشط أحمد صلاح، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت صامد محمود صلاح (20 عاماً)، وحسن خالد صلاح (21 عاماً)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.