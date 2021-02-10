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لبنان: 60 وفاة و2879 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

لبنان: 60 وفاة و2879 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 60 وفاة و2879 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في لبنان وصل إلى 3737، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 324859.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 61 وفاة و2063 إصابة بالفيروس.

وبدأت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بتخفيف إجراءات الإغلاق الصارم المفروض بسبب فيروس كورونا تدريجيا على أربع مراحل مدتها أسبوعان، بدءا من الاثنين الماضي.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بيان له: "سنستمر بتطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام".

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