دولي

بعد انخفاض دام لأشهر.. عودة الارتفاع بأعداد إصابات ووفيات (كورونا) في إيطاليا

بعد انخفاض دام لأشهر.. عودة الارتفاع بأعداد إصابات ووفيات (كورونا) في إيطاليا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن تسجيل 10630 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، مع رصد 422 حالة وفاة ناجمة عن المرض في ارتفاع لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 10630، ليصل العدد العام إلى مستوى 2655319 حالة.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا مقارنة مع الإحصائية السابقة، وبلغ هذا العدد في 6 شباط/ فبراير 13442 حالة، وفي 7 شباط/ فبراير 11641، وفي 8 شباط/ فبراير 7970.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 422 وفاة ناجمة عن المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 92002 حالتين

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