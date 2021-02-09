شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تهنئ الشيوعي الفيتنامي بنجاح مؤتمره الثالث عشر

رام الله - دنيا الوطن
هنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحزب الشيوعي الفيتنامي، بنجاح أعمال مؤتمره الثالث عشر الذي اختتم يوم الثاني من شباط (فبراير) الحالي، باعتماد برامج العمل بما يعزز البناء الاشتراكي في البلاد، ويوطد أركان النظام القائم على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وبناء مستقبل مزدهر للبلاد، التي عانت طويلاً من الحروب العدوانية الكولونيالية الفرنسية والإمبريالية الأميركية.

كما اتخذ المؤتمر قرارات تعزز وحدة البلاد، التي نجح الاستعمار في تقسيمها إلى شمال وجنوب، وقد دفع شعب فيتنام غالياً ثمن استعادة وحدته الوطنية والجغرافية والمؤسساتية بقيادة الحزب الشيوعي الفيتنامي.

وأكدت الجبهة في رسالة التهنئة إلى قيادة الحزب حرصها على تمتين علاقات الصداقة والتضامن في خندق النضال الواحد، بين الشعبين الفلسطيني والفيتنامي، وبين الحزب الشيوعي الفيتنامي والجبهة الديمقراطية، معبرة في السياق عن عميق الامتنان لتضامن شعب فيتنام مع شعبنا الفلسطيني في نضاله ضد دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني العنصري الفاشي ضد الاستيطان والقتل العمد، والاعتقالات ومصادرة الأراضي وتدمير البيئة والثروة الزراعية،  ومن أجل الفوز بالحقوق الوطنية المشروعة في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948

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