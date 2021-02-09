عزام لـ "دنيا الوطن": لن نُشارك بالانتخابات التشريعية ولكننا لن نضعَ عراقيل بطريقها
خاص دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ نافذ عزام، إننا "لن نُشارك بالانتخابات التشريعية، ولكننا في نفس الوقت لن نضعَ عراقيل في طريقها".
وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": بأننا "سنسعى بقوة في حوار الشهر القادم، إن شاء الله، للوصول إلى توافق لإصلاح منظمة التحرير وإعادة هيكلتها، وإجراء انتخابات للمجلس الوطني بمعزلٍ عن انتخابات التشريعي.
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ نافذ عزام، إننا "لن نُشارك بالانتخابات التشريعية، ولكننا في نفس الوقت لن نضعَ عراقيل في طريقها".
وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": بأننا "سنسعى بقوة في حوار الشهر القادم، إن شاء الله، للوصول إلى توافق لإصلاح منظمة التحرير وإعادة هيكلتها، وإجراء انتخابات للمجلس الوطني بمعزلٍ عن انتخابات التشريعي.
وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أصدرت اليوم الثلاثاء، بياناً بعد جولة الحوار الوطني في العاصمة المصرية القاهرة.
وقررت الحركة وفق البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته".
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