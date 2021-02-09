العاروري: سننهي الانقسام الجغرافي والسياسي وسنبني رؤية مشتركة لمواجهة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس وفدها للحوار الوطني بالقاهرة، صالح العاروي، "إننا سننهي الانقسام الجغرافي والسياسي وسنبني رؤية مشتركة لمواجهة الاحتلال".



وتابع العاروي في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الليلة، عقب اختتام جلسات الحوار الوطني التي تمت برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "إننا سنقبل بنتائج الانتخابات المقبلة ونحترمها وبعد الانتخابات سنكمل المشوار"، مشيرا إلى أن الامور كانت ناضجة وهناك إحساس مشترك وكامل تجاه شعبنا ونثق أن المسيرة ستكتمل من خلال التشريعي وحكومة وحدة وطنية ومجلس وطني.



وأعرب عن شكره للشقيقة مصر على رعايتها وهذا ما نتوقعه من القيادة المصرية، ولكل الفصائل الوطنية التي شاركت في هذا الحوار الوطني .