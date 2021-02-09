الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة القضائية في ضواحي القدس وخلال متابعتها المستمرة لجلب المطلوبين للعدالة قبضت على 10 أشخاص مطلوبين للعدالة في مناطق ضواحي القدس.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم إلى جهات الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة مساء اليوم على 10 أشخاص فارين من وجه العدالة صادر بحقهم أوامر حبس لعدم دفع الدين بقيمة 225 ألف شيكل ومذكرات إحضار للنيابة العامة بتهم مختلفة في ضواحي القدس.