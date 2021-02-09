شؤون فلسطينية

المالكي يستقبل سفير جمهورية الفلبين غير المقيم والمعتمد لدى دولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
استقبل في مقر سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني د. رياض المالكي سفير جمهورية الفلبين السيد أكمد سكام غير المقيم والمعتمد لدى دولة فلسطين. 

وفي مستهل اللقاء رحب المالكي بالسفير الفلبيني، وأكد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية الفلبين في مجالات عديدة، واهمها عقد مشاورات سياسية خاصة بعد إعادة إفتتاح سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الفلبين العام الماضي. الامر الذي سيدفع عجلة  التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين . 

كما وأكد على أهمية توسيع مجالات التعاون الثنائي، وتطرق خلال حديثه حول العلاقات الفلسطينية الفلبينية على مستويات مختلفة ومنها  الحكومي، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني بهدف توسيع قاعدة التواصل وديمومتها بين البلدين. وأهمها المجال الاقتصادي، والمجال الزراعي،  والسياحة بما فيها السياحة الدينية.  

كما وشدد الوزير على امكانية تبادل الخبراء و الخبرات بين البلدين من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وذلك لتقريب المسافات بين شعبينا الصديقين. 

كما وناقش الطرفان اثر جائحة (كورونا) على الدول في كافة المناحي، كما وأشار المالكي  إلى الجهود الفلسطينية لتوفير اللقاح للشعب الفلسطيني، من حيث الاتصالات التي تجريها الحكومة الفلسطينية مع مختلف دول العالم.

ومن جانبه، اكد السفير سكام، على اهتمام الفلبين في  تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الاصعدة، واشار الى ان الفلبين تتطلع لفلسطين لاهميتها ومكانتها في العالم وخاصة  بين الدول العربية.كما وتطرق السفير سكام الى تطلعهم الى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلبيني لدى دولة فلسطين ولكن بسبب الاوضاع الاقتصادية تم تقليص عدد البعثات الفلبينية حول العالم. 

ومن جانبه، أشار الوزير الى استعداد فلسطين لدراسة أي طلب يتم التقدم به من قبل الجانب الفلبيني.

وحضر اللقاء الى جانب الوزير المالكي ، قائم بأعمال قطاع العلاقات الثنائية لشؤون آسيا وافريقيا واستراليا المستشار رنا أبو حاكمة، ولينا حمدان مدير دائرة آسيا الوسطى وأذربيجان.

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