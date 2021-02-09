"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الثلاثاء

توضيحية

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غزة - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة بغزة، بتسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الثلاثاء.



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بذلك يكون العدد الكلي للإصابات، 199 إصابة، بعد فحص 2253 عينة بنسبة إصابة 8.8%.