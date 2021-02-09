فتح: مخرجات حوار القاهرة تعبير عن الإرادة الوطنية الفلسطينية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، بأن مخرجات اجتماع القاهرة، هو تعبير مباشر وحقيقي عن الإرادة الوطنية الفلسطينية، لتجسد الوحدة الوطنية من بوابة الانتخابات العامة، كطريق إلزامي للوصول للحرية والاستقلال.



وأكد القواسمي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن المسؤولية الوطنية التي تجلت في مباحثات القاهرة، تؤسس لمرحلة جديده من الديمقراطية وإنهاء الانقسام والشراكة على قاعدة متينة، وأسس واضحة لا يمكن لأي كان أن يهدمها تحت أي ظرف من الظروف.



وشدد على "أننا ذاهبون للانتخابات بإرادة الانتصار لفلسطين الدولة وعاصمتها القدس ولمنظمة التحرير الفلسطينية ولشعبنا العربي الفلسطيني العظيم".