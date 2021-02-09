بعد انتهاء حوار القاهرة.. الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من هنية

الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية.



أشاد هنية بنتائج حوارات القاهرة، مشدداً على أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق؛ لولا دعم الرئيس، وتوجيهاته لهذه الحوارات.



وأكد هنية للرئيس عباس، مواقف حركته، بالاستمرار في الحوار وصولاً لإنجاح إجراء عملية الانتخابات، وإنهاء الانقسام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).