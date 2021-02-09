قلقيلية: إغلاق دائرة السير ليومين بسبب (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق مبنى دائرة السير في المحافظة ليومين (غد الأربعاء وبعد غد الخميس) بسبب اكتشاف إصابات جديدة بفيروس (كورونا).



وقال رواجبة، في بيان صحفي، عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه تقرر تعليق الدوام بالدائرة وإغلاقها، بسبب إصابة أحد الموظفين فيها بالفيروس.