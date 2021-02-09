شؤون فلسطينية

خلال لقاء بنقابة الصحفيين بغزة.. الإعلان عن افتتاح 31 مركزاً للاستعلام عن الانتخابات بالقطاع

خلال لقاء بنقابة الصحفيين بغزة.. الإعلان عن افتتاح 31 مركزاً للاستعلام عن الانتخابات بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤول العلاقات العامة، بلجنة الانتخابات المركزية، رائد صقر، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح 31 مركزاً للاستعلام في كافة محافظات قطاع غزة؛ للتعرف أكثر على كل ما يتعلق بالانتخابات، وتمكين أفراد المجتمع من التأكد على نجاح إدراج أسمائهم بعد إتمام عملية التسجيل الانتخابي.

جاء ذلك، خلال لقاء دعت إليه نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بمقرها في غزة، حول دور النقابات والاتحادات في الانتخابات، بمشاركة الاتحاد العام للمرأة، والاتحاد العام لعمال فلسطين، ونقابة الأطباء، والاتحاد العام للمعلمين، والاتحاد العام للمهندسين، والاتحاد العام للفنانين التشكيليين، والاتحاد العام للفنانين التعبيريين، والاتحاد العام للكتاب والأدباء، والاتحاد العام للفلاحين.

وأعلن صقر، عن التوقيع على اتفاقيات تعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات الرسمية الحقوقية، خلال اليومين الماضيين، لحماية كافة مراحل العملية الانتخابية، من أجل حماية الناخب والمرشح، خلال العملية الانتخابية.

وأوضح أن يوم غدٍ الأربعاء 10/2/2021، سيكون اليوم الأول لتسجيل الناخبين في كافة محافظات الوطن، من خلال بعض الفرق الشبابية التابعة للجنة الانتخابات المركزية، وستكون تلك الفرق منتشرة بين أفراد المجتمع؛ للتسهيل عليهم في التسجيل الانتخابي إلكترونياً، موضحاً أن نهاية التسجيل، سيكون في السادس عشر من الشهر الجاري، قبل أن يتم فتح باب الاعتراض مطلع آذار/ مارس المقبل.

ولفت صقر إلى أن لجنة الانتخابات، تتابع مع وزارة الداخلية بقطاع غزة والضفة الغربية، للحصول على سجل يحتوي على أسماء الوفيات خلال العام، ويتم حذف تلك الأسماء من السجل الانتخابي.

وحثّ كافة شرائح المجتمع على أهمية إدراج أسمائهم في السجل الانتخابي قبل نهاية الموعد القانوني للتسجيل، من أجل تجنب أي مشاكل في إدلاء أًصواتهم يوم الانتخابات.

بدورهم، أكد ممثلو النقابات والاتحادات المهنية بالمحافظات الجنوبية، على ضرورة المشاركة الفاعلة في كل مراحل عملية الانتخابات الفلسطينية من مرحلة التسجيل التي تجري الآن، وحتى مرحلة الاقتراع، باعتبارها خطوةً مهمة في تحقيق الوحدة الوطنية، وفتح آفاق المستقبل أمام أبناء شعبنا، وشددوا على ضرورة استمرار الاجتماعات والمتابعة من كافة فئات شعبنا لضمان أوسع مشاركة بالعملية الانتخابية.

وتحدث نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين د. تحسين الأسطل، عن دور النقابات والاتحادات العمالية والمهنية في عملية الانتخابات التشريعية، والتي جاءت بعد المراسيم التي أعلنها الرئيس محمود عباس، لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

وأوضح، أن النقابات المهنية والاتحادات العامة، كان لها دور مهم في كافة مراحل النضال والثورة الفلسطينية، واليوم لابد أن تضطلع بدورها في عملية البناء الوطني، وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال المشاركة الديمقراطية.

وأشار الأسطل إلى أن نقابة الصحفيين وفي إطار أهدافها في حماية حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية، عملت على عقد هذا اللقاء؛ لتوضيح كثير من النقاط المهمة المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأهمية حماية هذا الإنجاز الذي يعبر عن الإرادة السياسية والرسمية للقيادة الفلسطينية من أجل الخروج من مأزق الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وحماية المشروع الوطني الفلسطيني في ظل المرحلة الحالية، والتي أصبح استمرارها يهدد بتدمير الأجيال الفلسطينية، والمشروع السياسي الفلسطيني القائم على إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة القوانين المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، وكيفية عمل محكمة الانتخابات، وآلية سير الانتخابات في ظل جائحة (كورونا)، من حيث الالتزام بسبل الأمان والوقاية.

بدورها، تحدثت نهى البحيصي، عن دور المرأة الفلسطينية في العملية الانتخابية، كونها تمثل نصف الناخبين تقريباً، وتشكل حاضنة مهمة من أجل إحداث التغيير، وممارسة حقها الديمقراطي.

من جهته، أشار نائب رئيس اتحاد المعلمين، محمد أبو جاسر إلى الدور الذي يقع على المعلم الفلسطيني، في هذه العملية الانتخابية في الوقت الراهن والحساس، بسبب ظروف الانقسام الفلسطيني.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الأدباء والكتاب عبد الله تايه: "إن هذه الانتخابات مختلفة عن المرات السابقة، وذلك بفعل الانقسام والشرخ، الذي حصل بين شعبنا، حيث تجري هذه الانتخابات بعد 14 عاماً من حرمان شعبنا أبسط حقوقهم واختيار من يمثلهم فى البرلمان".

وأوضح عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، بسام درويش، أن هذه الانتخابات، تمر بظروف غاية في الحساسية لأن القضية الفلسطينية في منعطف خطير بانشغال العالم بأسره في أكثر من قضية.

وتطرق نائب الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للمهندسين، راجي مسلم، إلى عدد من القضايا، التي تخص العملية الانتخابية من أجل الوصول إلى انتخابات سليمة.

من جانبه، شكر نائب الأمين العام لاتحاد الفلاحين، عبد الستار شعت، دعوة نقابة الصحفيين إلى تنظيم هذا اللقاء المهم، مشدداً على دور المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابة في العملية الانتخابية، والتي سيكون لها دور مهم في بناء المستقبل للأجيال المقبلة.

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