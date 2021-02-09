الحساينة: نجاح حوار القاهرة بين الفصائل دليل على صدق النوايا لدى القيادة الفلسطينية

مفيد الحساينة

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رام الله - دنيا الوطن

قال د. مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان السابق: إن نجاح حوار القاهرة بين الفصائل دليل على صدق النوايا لدي القيادة الفلسطينية.



ووجه الحساينة التحية إلى كل أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والقدس والضفة، وإلى الرئيس محمود عباس، لدعمه الوحدة الوطنية الفلسطينية.



وأضاف: "أن لدولة مصر الشقيقة الأثر الكبير في نجاح تلك الحوارات"، مثمناً دور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإخوة في جهاز المخابرات العامة، على رعايتهم الحوار ودعمهم للقضية الفلسطينية.



وشكر الحساينة الفصائل الفلسطينية، على توافقهم لنجاح الحوار وتذليل العقبات والخروج ببيان مشترك لإجراء الانتخابات واستعادة الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.