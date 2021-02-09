جنين: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





وبذلك، يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة إلى 177 منذ بدء الجائحة.



كما تم تسجيل 30 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 17 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 193 حالة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا).