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إسرائيل: المصادقة على إعادة فتح الحضانات والمدارس بشكل جزئي

إسرائيل: المصادقة على إعادة فتح الحضانات والمدارس بشكل جزئي
كابينت كورونا في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
صادق كابينت (كورونا) في إسرائيل، على عودة الأطفال إلى الحضانات ورياض الأطفال وتلاميذ الصفوف الأوائل، حتى الصف الرابع إلى مقاعد الدراسة بصورة جزئية، بدءاً من بعد غد الخميس في البلدات الخضراء والصفراء.

يشار إلى أن الجرعة الأولى من اللقاح ضد (كورونا) تلقاها حوالي 85% من الإسرائيليين، من سن 60 وما فوق، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتشير معطيات صادرة عن مجلس الأمن القومي، إلى أنه طرأ انخفاض طفيف على مؤشر تكاثر الوباء، ويبلغ الآن أقل من واحد.

كما رُصد استقرار معدل العدد اليومي للإصابات الجديدة، بشكل ما، وبقاء عدد الحالات الخطيرة كما هو عليه.

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