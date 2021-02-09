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نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبين وتُحرر مخالفات

نابلس: الشرطة تقبض على مطلوبين وتُحرر مخالفات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة، وخلال نشاط شرطي على مطلوبين صادر بحقهم مذكرات قضائية، ومسجل بحقهم عدة شكاوى، ومشتبه بهم بعدة قضايا بنابلس.

 وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر، وتكثيفه في أنحاء المحافظة، بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية، وغير القانونية، فقد قامت الشرطة بالقبض على 85 مطلوباً صادراً بحقهم 274 مذكرة قضائية، ومسجل بحقهم شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا. 

وأضافت: أنه تم تحرير 515 مخالفة مرورية، وحررت 479 مخالفة كمامة لعدم الالتزام بالشروط والبرتوكول الصحي، للحد من تفشي وباء (كورونا) وحجز 30 مركبة غير قانونية.

وأكدت الشرطة، بأنه تم التحفظ على المطلوبين، تمهيدًا لإحالتهم لجهات الاختصاص؛ لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

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