حسين الشيخ يلتقي بكافة الأطر والفعاليات الحركية بمحافظة رام الله والبيرة
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس هيئة الشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، بكافة الأطر والفعاليات الحركية في محافظة رام الله والبيرة في مقر الإقليم.
التقى رئيس هيئة الشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، بكافة الأطر والفعاليات الحركية في محافظة رام الله والبيرة في مقر الإقليم.
جاء ذلك، بحضور ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ود. ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة.
كما شارك في اللقاء، أعضاء لجنة الإقليم والمناطق التنظيمية، وممثلون عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمؤسسات المدنية والأهلية.
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