واشنطن: التصريحات عن عزم إيران امتلاك سلاح نووي إذا استمرت الضغوط عليها "مثيرة للقلق"

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن التصريحات عن عزم إيران امتلاك سلاح نووي إذا استمرت الضغوط عليها "مثيرة للقلق".



وأضافت في موجز صحفي، بأن واشنطن تستخدم أدوات للحد من قدرة إيران على تطوير تقنيات الصواريخ الباليستية وعلى نقلها لدول أخرى، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وتابعت الخارجية الأمريكية، بأنه "علينا التشاور مع شركائنا وحلفائنا قبل بلورة سياسات أو خطوة جديدة بشأن إيران وكوريا الشمالية".