(العربية): السيسي يُوجه بفتح معبر رفح ودعم مواطني قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (العربية)، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجه بفتح (معبر رفح)، ودعم مواطني قطاع غزة.



وكانت سفارة دولة فلسطين في مصر، أعلنت أمس الاثنين، بأن السلطات المصرية، أبلغتها باستئناف فتح (معبر رفح البري) لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر شباط/ فبراير.



وأوضحت سفارة فلسطين بمصر، عبر حسابها على (فيسبوك)، بأن هذه الإجراءات، تأتي نتاج مباحثات واتصالات ثنائية حثيثة بين القيادتين المصرية والفلسطينية، لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.



وتقدم سفير دولة فلسطين، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة، بتخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.