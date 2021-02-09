إصابة عامل برصاص الاحتلال جنوب غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عامل من محافظة طولكرم، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من بلدة برطعة جنوب غرب جنين.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلاً عن مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال، أطلقوا النار صوب العامل البالغ من العمر (50 عاماً)، أثناء عودته من عمله داخل أراضي عام 48، ما أدى لإصابته بعيار ناري في قدمه، نقل على إثرها إلى المستشفى.