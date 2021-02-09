البرغوثي: الاتفاق على تعديل القانون لخفض سن الترشح لنفتح الباب للشباب





وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى): بأنه تم الاتفاق على القضايا الجوهرية، كموضوع محكمة الانتخابات، وستكون مهمتها مقتصرة فقط على الانتخابات، و"لن يكون لأي محكمة أخرى تدخلاً في العملية الانتخابية".



وشدد على أنه تم الاتفاق على تحريم تدخل الأجهزة الأمنية في الانتخابات، وحرية العمل السياسي، وإنهاء كل أشكال الاعتقال السياسي.



وتابع البرغوثي: بأنه تم الاتفاق على تعديل القانون؛ لخفض سن الترشح؛ لنفتح الباب للشباب، وزيادة نسبة النساء في مقاعد التشريعي.



وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية، بأنه سيعقد اجتماع آخر في القاهرة في آذار/ مارس المقبل، وهو مخصص بشأن المجلس الوطني.

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام للمبادرة الوطنية، د. مصطفى البرغوثي: إن اجتماع الفصائل في القاهرة، تكلل بالنجاح، وصدر البيان المشترك، والتطبيق هو المعيار الحقيقي لهذا البيان.