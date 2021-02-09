شؤون فلسطينية

مستوطنون يواصلون أعمال تجريف شمال مستوطنة "مسكيوت" بالأغوار

مستوطنون يواصلون أعمال تجريف شمال مستوطنة "مسكيوت" بالأغوار
رام الله - دنيا الوطن
واصلت مجموعات من المستوطنين منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء، أعمال تجريف وتوسعة لمساحات من الأراضي والمراعي الفلسطينية شمال مستوطنة "مسكيوت" في الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي في الأغوار الفلسطينية عارف دراغمة: "إن المستوطنين يواصلون عمليات التجريف والتوسعة شمال مستوطنة "مسكيوت" في أراضي السكان".

وأوضح دراغمة أن مستوطنة "مسكيوت" تشهد عمليات بناء كبيرة داخلها وحولها، كما تشهد مناطق الأغوار المختلفة أعمال استيطانية متسارعة.

ولفت دراغمة إلى أن المستوطنين كثفوا خلال العام الحالي من تجريف وتسييج مساحات واسعة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، للاستيلاء عليها، ومنع سكان الأغوار من وصولها.

وتعد أعمال التجريف والتسييج امتدادا لسياج وضعه المستوطنون قبل أشهر، ويمتد من مستوطنة "مسكيوت"، لغاية معسكر "مزوقح"، القريب من "مكحول"، على مساحة قدّرت بأكثر من ثلاثين ألف دونم.

واستولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي على أكثر من 11 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية، لصالح ما يسمى المحميات الطبيعية، في واحدة من أكبر عمليات سرقة الأراضي الفلسطينية في الأغوار.

وسعت سلطات الاحتلال منذ احتلالها الضفة الغربية لضم وتهويد الأغوار الفلسطينية التي تقع على خزان من المياه.

وتعتبر الأغوار سلة فلسطين الغذائية وهي أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم الذي يلتهم عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
 
وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.

أخبار ذات صلة

البرغوثي: الاتفاق على تعديل القانون لخفض سن الترشح لنفتح الباب للشباب

البرغوثي: الاتفاق على تعديل القانون لخفض سن الترشح لنفتح الباب للشباب

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: مساران قد يؤديان لحرب جديدة بغزة بعام 2021

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: مساران قد يؤديان لحرب جديدة بغزة بعام 2021

إصابة مستوطنة رشقا بالحجارة قرب بلدة &#34;تقوع&#34;

إصابة مستوطنة رشقا بالحجارة قرب بلدة "تقوع"

&#34;الشعبية&#34;: ننظر إلى أهمية استكمال جلسات الحوار الشهر القادم

"الشعبية": ننظر إلى أهمية استكمال جلسات الحوار الشهر القادم

المجلس الوطني يثمّن دعوة نواب بريطانيين لحكومتهم لمنع تهجير الفلسطينيين بالقدس

المجلس الوطني يثمّن دعوة نواب بريطانيين لحكومتهم لمنع تهجير الفلسطينيين بالقدس

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

فيديو.. كحيل لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: نسبة التسجيل والتحديث بقطاع غزة عالية جداً

فيديو.. كحيل لـ "دنيا الوطن": نسبة التسجيل والتحديث بقطاع غزة عالية جداً

حوار جديد في مارس.. حماس تصدر بياناً بختام الحوار الوطني للفصائل الفلسطينية في القاهرة

حوار جديد في مارس.. حماس تصدر بياناً بختام الحوار الوطني للفصائل الفلسطينية في القاهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مستوطنون يواصلون أعمال تجريف شمال مستوطنة &#34;مسكيوت&#34; بالأغوار

مستوطنون يواصلون أعمال تجريف شمال مستوطنة "مسكيوت" بالأغوار

إصابة مستوطنة رشقا بالحجارة قرب بلدة &#34;تقوع&#34;

إصابة مستوطنة رشقا بالحجارة قرب بلدة "تقوع"

المجلس الوطني يثمّن دعوة نواب بريطانيين لحكومتهم لمنع تهجير الفلسطينيين بالقدس

المجلس الوطني يثمّن دعوة نواب بريطانيين لحكومتهم لمنع تهجير الفلسطينيين بالقدس

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

الخليل: مستوطنون يقطعون 50 شجرة زيتون شرق يطا

الخليل: مستوطنون يقطعون 50 شجرة زيتون شرق يطا

القدس: عائلات الشيخ جراح تعيش نكبة جديدة

القدس: عائلات الشيخ جراح تعيش نكبة جديدة

نادي الأسير: وضع الأسير مسالمة حرج

نادي الأسير: وضع الأسير مسالمة حرج

غنيم يطلع ممثلة النرويج على مستجدات قطاع المياه

غنيم يطلع ممثلة النرويج على مستجدات قطاع المياه

منوعات

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

شاهد بالصور زفاف حلا شيحة ومعز مسعود (صائد الجميلات)

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

ما حقيقة زواج غادة عادل من حسن شاكوش ؟

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: إليسا تتحدى فيروس (كورونا) بهذه الطريقة المبتكرة

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

شاهد: نيشان يبكي بحرقة على الهواء لهذا السبب

شاهد: أخطاء ملحوظة في مسلسل &#34;عروس بيروت&#34; فما هي ؟

شاهد: أخطاء ملحوظة في مسلسل "عروس بيروت" فما هي ؟

شاهد: تصريحات جريئة لنوال الزغبي تكشف حقيقة فشل كليبها الجديد

شاهد: تصريحات جريئة لنوال الزغبي تكشف حقيقة فشل كليبها الجديد

هل طُرِد محمد رمضان من عزاء عزت العلايلي وتعرض للضرب ؟

هل طُرِد محمد رمضان من عزاء عزت العلايلي وتعرض للضرب ؟

شاهد: ديانا كرازون تثير الجدل حول حملها بطفلها الأول

شاهد: ديانا كرازون تثير الجدل حول حملها بطفلها الأول

شاهد: ماذا ردت فرح الهادي على متابِعَة أهانتها ؟

شاهد: ماذا ردت فرح الهادي على متابِعَة أهانتها ؟

رانيا يوسف تصعد أزمتها وتفاجئ نزار الفارس بإثبات يدينه

رانيا يوسف تصعد أزمتها وتفاجئ نزار الفارس بإثبات يدينه

عربي

الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

رسمياً.. الإمارات تصبح خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ

رسمياً.. الإمارات تصبح خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ

وزير الخارجية القطري يؤكد دعم لبنان في إعادة الإعمار بعد انفجار بيروت

وزير الخارجية القطري يؤكد دعم لبنان في إعادة الإعمار بعد انفجار بيروت

حاكم دبي: وصولنا إلى المريخ هدفه إعطاء أمل لجميع العرب

حاكم دبي: وصولنا إلى المريخ هدفه إعطاء أمل لجميع العرب