الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل عشر وفيات و1483 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (338.322) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 11779 حالة.



وسجلت عشر حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4395) حالة.





رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً بسيطاً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).