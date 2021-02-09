جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن قوةً من الشرطة القضائية تساندها قوة من الشرطة الخاصة ومركز شرطة المدينة والمرور والمراكز المنتشرة في أنحاء المحافظة نفذت إجراءات أمنية للقبض على المطلوبين والفارين من وجه العدالة وتعزيز الحالة الأمنية في المحافظة.



وخلال الإجراءات الشرطية تم القبض على 27 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 51 مذكرة قضائية وضبطت خمس مركبات غير قانونية.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم للنيابة العامة أصولاً.