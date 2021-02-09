فيديو.. كحيل لـ "دنيا الوطن": نسبة التسجيل والتحديث بقطاع غزة عالية جداً

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل: إن لجنة الانتخابات عملت منذ إصدار المرسوم الرئاسي بالعمل على ترتيب أوضاع اللجنة، في الضفة وقطاع غزة والقدس الشتات.





وقال في تصريح صحفي خاص لـ "دنيا الوطن": إن المؤشر الإيجابي التي استندت عليه لجنة الانتخابات هو المرسوم الرئاسي، الذي حدد فيه أيام الاقتراع، إضافة الي ترحيب الفصائل بهذا المرسوم، بعقد الانتخابات، والشغف الفلسطيني نحو إجرائها، واهتمام وسائل الإعلام وتعطينا مؤشرات قوية بأن القطار سيمضي في طريقه الصحيح.





وعن الانتخابات في القدس، قال كحيل: نحن وضعنا خططنا وفق البرتوكول الانتخابي الموقع مع القادة السياسية في إسرائيل، وهناك مخاطبات صدرت لإتاحة الانتخابات كما جرت في 2005، ولاتوجد مؤشرات سلبية حتى اللحظة، وان وجدت رغم الاتفاقات سيكون طرق أخرى توضح كيف يدلي بأصواتهم أهالي القدس





وأكد كحيل، بأن قطاع غزة دائماً المؤشرات فيه إيجابية، نسبة التسجيل والتحديث في غزة عالية جداً، ووصل عدد المحدثين ما يقارب 100 ألف مواطن، ونأمل ان المشاركة تكون بنفس نسبة التسجيل.





وكان وفد من لجنة الانتخابات المركزية وصل قطاع غزة ظهر اليوم، تفقد لحظة وصوله طواقم لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، ثم عقد اجتماع مطول مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية في فندق الروتس غرب مدينة غزة.













رام الله - دنيا الوطن