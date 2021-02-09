حوار جديد في مارس.. حماس تصدر بياناً بختام الحوار الوطني للفصائل الفلسطينية في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الثلاثاء، بياناً في ختام حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية.
وفيما يلي نص البيان الذي جاء على لسان عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية:
الفصائل والقوى الفلسطينية تتفق على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، بما في ذلك تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، وتحييد أي جهة قضائية أخرى، وعلى إطلاق الحريات كافة دون قيود، وعلى الأرضية السياسية التي تجري الانتخابات على أساسها.
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الثلاثاء، بياناً في ختام حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية.
وفيما يلي نص البيان الذي جاء على لسان عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية:
الفصائل والقوى الفلسطينية تتفق على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، بما في ذلك تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، وتحييد أي جهة قضائية أخرى، وعلى إطلاق الحريات كافة دون قيود، وعلى الأرضية السياسية التي تجري الانتخابات على أساسها.
كما تم الاتفاق على العودة إلى القاهرة خلال مارس المقبل لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق.
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