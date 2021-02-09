حوار جديد في مارس.. حماس تصدر بياناً بختام الحوار الوطني للفصائل الفلسطينية في القاهرة





كما تم الاتفاق على العودة إلى القاهرة خلال مارس المقبل لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الثلاثاء، بياناً في ختام حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية.وفيما يلي نص البيان الذي جاء على لسان عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية:الفصائل والقوى الفلسطينية تتفق على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة، بما في ذلك تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، وتحييد أي جهة قضائية أخرى، وعلى إطلاق الحريات كافة دون قيود، وعلى الأرضية السياسية التي تجري الانتخابات على أساسها.