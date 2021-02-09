الخليل: مستوطنون يقطعون 50 شجرة زيتون شرق يطا

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أقدم مستوطنو (حافات ماعون) المقامة على أراضي بلدة يطا جنوب الخليل، على تقطيع عشرات أشجار الزيتون في "مسافر" شرق البلدة.



وأكد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، قيام مستوطني (حافات ماعون) بتقطيع 50 شجرة زيتون بعمر أربع سنوات في منطقة الحمرة، بالقرب من قرية تواني، وتعود لعائلة ربعي.



وأوضح أن المستوطنين قاموا بقص سياج المنطقة الزراعية للمواطنين وتقطيع الأشجار الليلة الماضية، وتم اكتشاف عملية التخريب للمزروعات مساء اليوم الثلاثاء.



يشار إلى أن اقتلاع أشجار الزيتون في منطقة الحمرة تكرر عدة مرات من قبل المستوطنين خلال الأعوام القليلة الماضية، في ممارسات تستهدف تهجير المزارعين من أراضيهم لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة ولتوسيع المستوطنات القائمة.