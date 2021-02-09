نادي الأسير: وضع الأسير مسالمة حرج

تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تنتهي غدًا المهلة التي منحتها محكمة الاحتلال في بئر السبع، للنيابة لإعطاء تفسيرات حول أسباب رفضها الإفراج عن الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة، وذلك من أجل البت في قضيته لاحقًا.



وأكد نادي الأسير، أن الأسير مسالمة ما يزال يواجه وضعًا صحيًا حرجًا في العناية المكثفة في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وذلك منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان في كانون الثاني/ يناير الماضي.



وكانت محكمة الاحتلال قبل نحو أسبوع قد أرجأت البت في الاستئناف المُقدم في قضيته، على القرار القاضي برفض الإفراج المبكر عنه، وذلك لمدة أسبوع تنتهي من المفترض غدًا الأربعاء.



علمًا أن ما تسمى بلجنة الإفراجات وقبل نحو أسبوعين، أصدرت قراراً رفضت فيه الإفراج عن مسالمة، وصادقت لاحقًا عليه المحكمة المركزية، رغم وضعه الصحي الحرج.



يُشار إلى أن الأسير مسالمة تعرض لمماطلة وإهمال طبي متعمد قبل نقله من سجن (النقب) إلى المستشفى، ليتبين أنه مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا) وأن المرض في مرحلة متقدمة.



الأسير حسين مسالمة من بيت لحم، معتقل منذ عام 2002، وهو محكوم بالسّجن 20 عامًا.