رسمياً.. الإمارات تصبح خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن نجاح وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول المريخ.



وأعلن مركز محمد بن راشد الإماراتي للفضاء، اليوم الثلاثاء، وصول "مسبار الأمل" بنجاح إلى مدار كوكب المريخ.



ونشر حساب "مهمة مسبار الأمل" على (تويتر)، تغريدة جاء فيها أن "التواصل مع مسبار الأمل تم بنجاح، وتمت مرحلة الدخول إلى مدار المريخ بنجاح."، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وقال ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد: "نبارك للإمارات والعرب بوصول مسبار الأمل لمداره".









رام الله - دنيا الوطن