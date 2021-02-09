المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير العراق المفوض فوق العادة والمعتمد وغير المقيم

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رام الله - دنيا الوطن

تسلم وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، مساء اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية العراق المفوض فوق العادة حيدر منصور العذاري.



وأشار المالكي خلال لقاء العذاري في مقر سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية، عمق العلاقات التاريخية التي تربط فلسطين بجمهورية العراق، ودورها في دعم فلسطين والحقوق المشروعة لشعبنا في المحافل الدولية كافة.



وأكد أن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين محط اهتمام القيادة الفلسطينية، داعيا الى عقد اللجنة المشتركة الوزارية الفلسطينية العراقية للتباحث في سبل تطوير العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة.



بدوره، نقل السفير العذاري تحيات وزير الخارجية العراقي الى المالكي، معبرا عن فخره بتقديم اوراق اعتماده كسفير جمهورية العراق المفوض فوق العادة والمعتمد وغير المقيم لدولة فلسطين.



وأكد أنه سيعمل بكافة طاقاته لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجالات متعددة، مشيرا إلى أهمية عقد اللجنة الوزارية المشتركة في القريب العاجل، مشددا على أن القضية الفلسطينية في قلب الشعب والقيادة العراقية.



وشدد السفير العذاري على موقف جمهورية العراق الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، معتبرا أنها قضية العرب الاولى.



حضر مراسم التسليم الى جانب المالكي، مساعد الوزير للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب، والمستشار أول جمال الخالدي من سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية، والقائم بأعمال قطاع العلاقات الثنائية لشؤون آسيا وافريقيا واستراليا المستشار رنا أبو حاكمة، ومدير دائرة آسيا الوسطى وأذربيجان لينا حمدان.