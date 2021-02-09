القبض على مشتبه به بالشروع بالقتل في نابلس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم الثلاثاء، القبض على مشتبه به بالشروع بالقتل وفار من وجه العدالة منذ عام في إحدى قرى شمال غرب نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناءً على معلومات توفرت لمركز شرطة شمال غرب نابلس حول تواجد أحد المطلوبين بقضية شروع بالقتل وهو فار منذ عام في إحدى قرى شمال غرب نابلس صادر بحقه أمر حبس ومذكرة محكومية من النيابة العامة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد قامت قوة من المركز بالتوجه لمكان تواجده والقبض عليه.



وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه به لحين إحالته الى جهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.