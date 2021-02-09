الخليل: الشرطة تقبض على مطلوب بجرائم إطلاق نار بمدينة يطا



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعـلام بالشرطـة، بأن فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة وردت إليه معلومات مفادها تواجد هذا المطلوب بأحد المنازل بالمدينة وبناء على ذلك تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من قبل النيابة العامة لتفتيش المنزل وبتفتيشه تم القبض على الشخص المطلوب وضبط السلاح الناري المستخدم بهذه الجرائم والتحرز عليه.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته لجهات الإختصاص مع السلاح المضبوط لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على مطلوبٍ بجرائم إطلاق نار وترويع للمواطنين في مدينة يطا، جنوبي الخليل.