شاهد: اللجنة القطرية و"الصحة" بغزة تدشنان مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى بمحافظة الشمال













رام الله - دنيا الوطندشنت وزارة الصحة، بغزة، واللجنة القطرية لإعمار غزة، مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى بمحافظة شمال قطاع غزة ، برعاية كريمة من السفير محمد العمادي، ووكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش، ولفيف واسع من ممثلي المؤسسات والشخصيات المجتمعية ووجهاء المحافظة، ونواب المجلس التشريعي، وممثلي فصائل العمل الوطني والاسلامي.هذا وتمت مراسم إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقص الشريط، إيذانا ببدء العمل بالمركز والذي يضم جملة من التجهيزات الطبية لمرضى الفشل الكلوي، بسعة 42 جهازاً وسيقدم خدماته لـ 180 مريضاً.هذا ويأتي المركز في إطار سعي وزارة الصحة الى تركيز الخدمات الأساسية في كل محافظة للتخفيف عن المرضى فكان مشروع انشاء مركز غسيل الكلى شمال قطاع غزة كان على سلم أولويات وزارة الصحة.وقد نفذ المشروع برعاية اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة والتي وفرت دعم لإنشاء مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى بقيمة مليون و725 الف دولار.ويتكون المركز من ثلاثة طوابق وعلى مساحة 700 متر مربع ويخفض 34% من الضغط، ويشكل المركز نموذج طبي متقدم لخدمات غسيل الكلى في قطاع غزة.