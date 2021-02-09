شؤون فلسطينية

رام الله: مفوض عام (أونروا) يتلقى اللقاح من خلال وزارة الصحة

رام الله: مفوض عام (أونروا) يتلقى اللقاح من خلال وزارة الصحة
رام الله - دنيا الوطن
تلقى فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) اليوم، الجرعة الأولى من لقاحي (كوفيد-19) في رام الله بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية.

وفي أعقاب تلقيه المطعوم، قال المفوض العام: "لقد قررت أخذ المطعوم ضد فيروس (كوفيد-19) من خلال وزارة الصحة الفلسطينية، وأنا أشجع كافة زملائي في (أونروا) بتلقي المطعوم".

وأضاف: بأن المطعوم آمن وهو الأداة الأكثر فعالية لمنع انتشار الفيروس وتقليل آثاره الصحية.

وتابع لازاريني: "إنني أشجع كافة موظفي (أونروا) – والذين يعمل العديد منهم على الخطوط الأمامية والذين قادوا ببسالة الحرب ضد انتشار الفيروس من البداية – وأفراد أسرهم على التسجيل لتلقي المطعوم من خلال الخطط الوطنية للبلدان المستضيفة التي تعمل (أونروا) فيها".

كما أشاد المفوض العام، بوزيرة الصحة الفلسطينية د.مي الكيلة، لقيادتها الجهود في التخفيف من انتشار فيروس (كوفيد-19) في الأراضي الفلسطينية.

وتقديراً لدورها الرئيس في كسب التأييد، تم منح الكيلة، والتي كانت سابقا مسؤولة صحية في (أونروا)، جائزة "امرأة العقد في الحياة العامة والقيادة وريادة الأعمال والإنسانية" التي تمنحها قمة ريادة الأعمال النسائية في آسيا.

وفيما يتعلق بتطعيم لاجئي فلسطين، تتعاون (أونروا) عن كثب مع السلطات الصحية المحلية في العمل على رفع الوعي بسلامة ومدى توفر المطعوم، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الأخرى حيثما تكون هناك حاجة لها.

وقال المفوض العام: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى البلدان المضيفة التي أدرجت بالفعل تطعيم لاجئي فلسطين كجزء من خطط الانتشار الخاصة بها"، مضيفا بالقول: "إنني أعول على المجتمع الدولي لضمان توفر اللقاحات للاجئين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لاجئي فلسطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أرجاء المنطقة. إن هذه الجائحة القاتلة لا تعرف الحدود ولا تفرق بين الغني والفقير، أو بين اللاجئ وغير اللاجئ. الطريقة الوحيدة التي سنقوم بها بهزيمة (كوفيد-19) هي من خلال الجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف المسؤولة، دونما تمييز".

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