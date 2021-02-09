القانوع: بناء مستشفى رفح ثمرة جهود بذلتها حماس مع كل الحريصين على مصلحة شعبنا

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، على تدشين حجر الأساس لبناء مستشفى ""حمد بن جاسم" في رفح.



وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن مسيرة الإعمار والبناء في غزة ماضية ومستمرة ولن تتوقف".





وأضاف: بأن "بناء مستشفى حمد بن جاسم بمدينة رفح وافتتاح مركز نور الكعبي الخاص لغسيل الكلى في شمال غزة ثمرة الجهود التي بذلتها قيادة حركة حماس مع كل الحريصين على مصلحة شعبنا وحاجته".



وتابع القانوع: بأن "دولة قطر العزيزة مشكورة على جهودها المتواصلة في دعم غزة وأهلها وتلبية مطالبهم".





رام الله - دنيا الوطن