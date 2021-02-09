قلقيلية: الشرطة تقبض على مشتبه به بالتزوير



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه تم الاشتباه بإحدى المركبات وبعد إيقافها وفحصها تبين أن لوحة الأرقام الموجودة على المركبة مزورة وتبين أن سائق المركبة بعد تدوين إفادته أنه كان يقوم بتزوير لوحات أرقام للمركبات وطباعتها ووضعها على مركبات أخرى.



وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المشتبه به لحين إحالته إلى جهات الإختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم الثلاثاء، على مشتبه به بتزوير لوحة أرقام مركبة في بلدة عزون، قضاء قلقيلية.