المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة بنغلاديش غير المقيم والمعتمدة لدى فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

تسلم وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جمهورية بنغلادش الشعبية غير المقيمة والمعتمدة لدى دولة فلسطين، ناهده سُبحان.



وأشاد خلال لقاء السفيرة سبحان في مقر سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية، بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي من الدول السباقة التي اعترفت بدولة فلسطين عقب استقلالها، وبالدعم الدائم والصادق من جمهورية بنغلادش للقضية والشعب الفلسطيني.



وأعرب عن تطلعه الى تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على المستويات كافة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، واستعرض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني وقيادته في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته التعسفية ضد الشعب والقيادة الفلسطينية.



وتمنى المالكي للسفيرة سُبحان النجاح في مهامها الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيرا الى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامها الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.



وأكد تقدير دولة فلسطين والشعب الفلسطيني على الموقف البنغالي الثابت والملموس تجاه القضية الفلسطينية، والذي سيعزز من صمود واصرار الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.



بدورها، عبرت السفيرة سُبحان، عن سعادتها بالمهام الموكلة لها كونها أول دبلوماسية بنغالية ابتعثت للشرق الأوسط، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل كافة المجالات ومنها تشكيل لجنة وزارية مشتركة، وعقد مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وتوسيع القاعدة القانونية من خلال التوقيع على اتفاقيات ثنائية في مجالات ذات الاهتمام المشترك.



وشددت على موقف جمهورية بنغلادش الشعبية الثابت والتاريخي والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وناقش الطرفان قرار الدائرة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية، والذي أكدت أن اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ما سيتيح للمدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي بشكل فوري لمحاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سجلهم الإجرامي بحق ابناء شعبنا.



وتم الاتفاق على التنسيق المشترك في المحافل الاقليمية والدولية والعمل على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.



حضر مراسم التسليم الى جانب الوزير المالكي، المستشار أول جمال الخالدي من سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية، والقائم بأعمال قطاع العلاقات الثنائية لشؤون آسيا وافريقيا وأستراليا، المستشار رنا أبو حاكمة، ومدير دائرة آسيا الوسطى وأذربيجان لينا حمدان.