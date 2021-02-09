نتنياهو يعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن الجولان





وأوضح وفق ما نقلت قناة (كان)، بـ "أننا لن ننسحب منها مع تسوية سياسية أو بدونها"، وفق زعمه.





جاءت تصريحاته بعد امتناع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن عن القول ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستتبنى قرار الإدارة السابقة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "الجولان كانت وستظل جزءاً من إسرائيل".