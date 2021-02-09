دولي

نتنياهو يعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن الجولان

نتنياهو يعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن الجولان
نتنياهو في الجولان
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "الجولان كانت وستظل جزءاً من إسرائيل".

وأوضح وفق ما نقلت قناة (كان)، بـ "أننا لن ننسحب منها مع تسوية سياسية أو بدونها"، وفق زعمه. 

جاءت تصريحاته بعد امتناع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن عن القول ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستتبنى قرار الإدارة السابقة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

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