التربية تعقد اجتماعاً موسعاً لإطلاق "ستيم فلسطين" بمرحلته الجديدة



جاء ذلك بمشاركة وكيل الوزارة د. بصري صالح، وممثلين عن الجامعات، ومؤسسة النيزك، ومؤسسة القطان، وأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، ومنتدى العلماء الصغار، وبعض الإدارات العامة المعنية.



وفي هذا السياق، أكد صالح أن هذا الاجتماع يأتي تأكيداً على اهتمام وتوجيهات وزير التربية أ.د. مروان عورتاني، وامتداداً لما تم إنجازه في المرحلة الماضية مع ضرورة توطين فكر البرنامج ونهجه في المدارس، مثمناً الشراكة مع الجامعات الفلسطينية والمؤسسات الوطنية، والتي تجسدت من خلال تنفيذ البرنامج في العام 2019 والنتائج الجيدة التي تحققت.



كما استعرض صالح محاور العمل في ستيم والتي تم صياغتها بالتشاور ما بين "التربية" وعدد من المختصين والذين يشكلون سنداً للوزارة للمضي في هذا النهج، مؤكداً على تصميم الوزارة للمضي قدماً من خلال استثمار جميع الموارد المادية والبشرية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.



وناقش الحضور آلية تنفيذ البرنامج ومأسسته في نظامي التعليم العام والعالي، إذ تم التأكيد على أهمية توحيد الإطار العام والجهود المبذولة لإخراج نسخة مميزة من البرنامج تنسجم مع السياق الثقافي والاجتماعي والبيئي لفلسطين.



رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم، اجتماعاً تحضيرياً موسعاً، عن بُعد؛ لبحث ترتيبات إطلاق المرحلة الثانية "الجديدة" من برنامج "ستيم فلسطين" STEM Palestine.