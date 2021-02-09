جمعية النقل الخاص بغزة تصدر تنويهاً "مهماً" بشأن طلبات تجديد التصاريح

أصدرت جمعية النقل الخاص، بغزة، اليوم الثلاثاء، تنويهاً بشأن طلبات تجديد التصاريح.





وقالت الجمعية عبر حسابها على (فيسبوك): "الأخوة الكرام، من تقدم بطلب تجديد تصريح من خلال جمعية النقل الخاص ونزل له موافقة على السستم الخاص بالشؤون المدنية خلال فترة (كورونا) والإغلاق الإسرائيلي وانتهت مدة الموافقة، عليه التوجه للجمعية لعمل طلب جديد له".

رام الله - دنيا الوطن