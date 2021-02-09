الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتتلف مركبات غير قانونية في الخليل



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعـلام بالشرطـة، بأنه وضمن عمل الشرطـة في تنفيذ المذكرات القضائيـة ومكافحـة ظاهـرة المركبات غير القانونيـة قامت الشرطـة بالقبض على 45 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 219 مذكرات قضائية، بالإضافة لإتلاف 18 مركبة غير قانونية في عدة مناطق من المحافظة.



وأكدت الشرطة تنفيذ المذكرات القضائية بحق المطلوبين أصولاً بالإضافة لمخالفة أصحاب المركبات غير القانونية وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة وأتلفت مركبات غير قانونية في الخليل.