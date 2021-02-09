شؤون فلسطينية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كازاخستان غير المقيم والمعتمد لدى فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كازاخستان غير المقيم والمعتمد لدى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ظهر اليوم الثلاثاء، في مقر سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية كازاخستان غير المقيم والمعتمد لدى دولة فلسطين السيد ايدربيك توماتوف.

في بداية اللقاء، رحب المالكي بالسفير الجديد السيد توماتوف، واثنى على العلاقات المتينة والصديقة التي تربط البلدين، مؤكدا ضرورة العمل سويا من أجل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على المستويات كافة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما هنأ الوزير، السفير توماتوف على تسلم جمهورية كازاخستان رئاسة السيكا، والتي اصبحت منظمة اقليمية تضم العديد من الدول، مشيرا الى أن العام يصادف الذكرى الـ 30 لتخلي جمهورية كازاخستان عن الاسلحة النووية، وهذا يعكس التزام كازاخستان في سيادة الامن والسلم الدوليين.

وهنأ المالكي السفير توماتوف بإنجاز الانتخابات البرلمانية في جمهورية كازاخستان والتي عقدت في شهر يناير الماضي. واضاف بأنه ستعقد انتخابات تشريعية فلسطينية في شهر ايار المقبل. وبهذا الصدد رحب الوزير المالكي بالوفد الكازاخستاني لمراقبة الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

ووضع الوزير المالكي، السفير توماتوف، بصورة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والتحركات الدبلوماسية الفلسطينية الهادفة إلى إعادة إحياء العملية السلمية، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الدولية لتحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشددا على أهمية تبني قرار الدائرة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية والذي أكدت فيه بأن اختصاص المحكمة الإقليمي يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ما سيتيح للمدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي لمحاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سجلهم الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.

من جانبه أكد السفير توماتوف، أنه سيبذل جهده من أجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما شدد على موقف جمهورية كازاخستان التاريخي والداعم والثابت لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، واثنى على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.

حضر مراسم التسليم الى جانب الوزير المالكي، المستشار اول جمال الخالدي، من سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية، والقائم بأعمال قطاع العلاقات الثنائية لشؤون آسيا وافريقيا واستراليا المستشار رنا أبو حاكمة، ومدير دائرة آسيا الوسطى وأذربيجان لينا حمدان.

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