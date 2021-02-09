بيت لحم: القبض على 66 مطلوباً للعدالة خلال 72 ساعة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال العمل الشرطي المستمر والمكثف في كافة أنحاء محافظة بيت لحم من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية بهدف نشر الأمن والأمان بين المواطنين تم القبض على مطلوبين للعدالة وخارجين عن القانون حيث تم القبض على 66 مطلوباً للعدالة إضافة إلى تنفيذ 160 مذكرة قضائية في بيت لحم.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، على مطلوبين للعدالة، إضافة إلى تنفيذ مذكرات قضائية في بيت لحم.